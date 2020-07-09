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Ataşehir'de sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını

ATAŞEHİR'de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapan roman vatandaşları polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Düğün sahibine ve maskesi olmayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

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Düğün, asker uğurlaması, piknik... Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılmaya devam ediyor. Gelen son haber Ataşehir'den...

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayarak sokak düğünü yapıldığı ihbarını alması üzerine olay yerine geldi.

Davul zurna eşliğinde düğün yapan roman vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi. Düğün sahibine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca maskesi olmayan 10 kişiye de cezai işlem yapıldı. Ceza kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymadan sokak düğünü yapan vatandaşlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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