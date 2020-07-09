BIST 118.882
DOLAR 6,86
EURO 7,79
ALTIN 399,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Afetzedelere 6 milyon tutarında kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayından bu yana meydana gelen doğal afetlerde ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakfı hesaplarına yaklaşık 6 milyon tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal afet ve acil durum hallerinde ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bakan Selçuk, sosyal yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken sahada ‘sinir ucu’ olarak görev yapan bin 3 SYD olduğunu anımsattı.

Sosyal yardımların dezavantajlı kesimlere ulaştırılmasında il ve ilçelerde bulunan SYD vakıflarının çok önemli bir görev icra ettiğinin altını çizen Selçuk, Mayıs ayından bu yana sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, 14 Haziran’da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden Adaklı ve Yedisu ilçelerinin yanı sıra Erzurum’un Çat ilçesinin de etkilendiğini hatırlattı. Selçuk, “Depremden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ilçenin SYD Vakfı hesaplarına 4 milyon 671 TL kaynak aktardık” dedi.

“Kestel’e 248 bin TL kaynak sağlandı”
Bakan Selçuk, 21 Haziran’da Bursa Kestel’de de yoğun yağış nedeniyle afetten etkilenen vatandaşların yardımına koştuklarını vurgulayarak, “Afetten zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kestel SYD Vakfı hesabına 248 bin TL tutarında kaynak sağlandı” diye konuştu.

“İhtiyaç sahibi ailelere bin 100 TL destek”
Bakan Selçuk, 23 Haziran’da İstanbul’da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmaları titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Selçuk, “İstanbul’daki sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere bin 100 TL tutarında yardım yapıldı” şeklinde konuştu.

Selçuk, “Sakarya’daki fabrika yangınının ardından da taburcu olan kişilerin hanelerine SYD vakıfları aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirilerek, ihtiyaçlar belirlendi” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, hasar tespit raporları sonrasında ihtiyaç duyulması halinde SYD vakıflarına kaynak aktarılacağını söyledi. Ayrıca psikososyal destek ekipleri patlamadan etkilenen vatandaşların ve ailelerinin yanında olmaya devam ederken, görevlendirilen 2 iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcıları incelemelerini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu’ndan sert 'Pelikan' tepkisi: Bu çeteye de direniriz
PKK'nın kanlı infaz oyunu: İstihbarat birimleri gerçeği ortaya çıkardı
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Gelin sizinle bir kozumuz varsa çözelim
İkinci el otomobil fiyatlarının durgunlaşacağı tarih galericiler konuştu
MHP lideri Bahçeli'den bir ilk! İYİ Parti'nin teklifine Meclis'te 'kabul' oyu verdi
Van'da etkisiz hale getirilen terörist, gri listede çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Apple Türkiye servis ücretlerine de zam yaptı! iphone batarya ve ekranın yeni fiyatı
Teknik direktörler yabancı kuralı için ne dediler?
Hibrit ne demek hibrit eğitim nasıl olur yeni eğitim sistemi mi olacak?
Ataşehir'de sosyal mesafesiz sokak düğününe polis baskını
Adana'da 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama
Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı
Yorumlar