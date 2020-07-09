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ABD'de korkunç olay! iki pitbull 17 aylık bebeği öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ABD’nin Illinois eyaletinde, ailesiyle komşularının evindeki bağımsızlık kutlamasına katılan 17 aylık bebek, iki Pitbull tarafından öldürüldü.

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Olay, Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bir bebeğin ailesiyle misafir olarak gittiği komşusunun evinde, üst kattaki bir odada oyun oynadığı sırada, pitbull cinsi köpek tarafından parçalanarak öldürülmesiyle meydana geldi. 

Çocuk oyun yerine bıraktılar ama...

4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley’i, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

Köpekler bodrumdan çıkınca olanlar oldu

Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibinin üst kattan sesleri duyması üzerine Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktığı ve köpeklerin minik bebeği ısırdığını olaya müdahale etmeye çalıştığı ancak, bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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