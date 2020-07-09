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Yenibosna'da metrobüste yangın paniği

BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

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Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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