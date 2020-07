İYİ Parti İstanbul İl Başkanı: Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını Ankara'ya göndereceğiz

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını Ankara'ya göndereceğiz." sözleriyle İYİ Parti adına çok emin açıklamalar yaptı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin, "Önemsediğimiz 3 hedefimiz var. İl ve ilçelerimizde politika üretecek komisyonlar kuracağız. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Genel seçimlerde de Türkiye'nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul'dan Ankara'ya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

26 Temmuz'da gerçekleştirilecek İYİ Parti İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olan mevcut Başkan Kavuncu Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin gelecek planlarını anlattı

Yeni dönemde genel ve yerel seçim çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi: Bütün dünyanın takip ettiği seçimde Millet İttifakı’nın ana aktörlerinden biri olarak büyük bir değişime yol açtık. Sandık güvenliğinden tutun da sahadaki çabamıza kadar. Görev sürecimizde sadece bunu ele alsanız bile gurur verici bir durum. Tabii seçim ve parti içi kongre süreçlerimiz yapmak istediğimiz birçok faaliyeti ertelememize neden oldu. Ekonomi ve istihdam sorununun yanı sıra Z kuşağı için özel çalışmalar ve araştırmalar yapacağız.

Bunların dışında yeni dönemde önemsediğimiz ve odaklandığımız üç hedefimiz var. İl ve ilçe komisyonlarımız politika üretecek hale gelecek. 2024 yerel seçimleri için bugünden çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalar kapsamında her ilçe ve mahalle teşkilatımız çözüm odaklı sorunları tespit edecek. Genel seçimlerin de 2023’e kalmadan yapılacağını düşünüyorum. Üye kampanyamıza da aynı hızla devam edeceğiz.

Bu nedenle de seçilmiş 39 ilçe yönetimimiz ve il yönetimimiz Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanını İstanbul'dan Ankara'ya gönderecek.

Akşener'in paylaştığı fotoğraf

Kavuncu, İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olmasının ardından parti lideri Meral Akşener'in kendisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasına ilişkin, "Genel Başkanımız her il kongresinde benzer tavrı göstererek aday olmak isteyen her arkadaşımıza ‘sizin kararınız’ demiştir. Genel Başkanımızı sanki bir tarafmış gibi sürecin içine çekmek ve bu şekilde lanse etmek kimseye fayda sağlamaz. Genel Başkanımızın İstanbul’da katıldığı her faaliyete iştirak ediyorum. Bahsedilen fotoğrafı, Genel Başkanımız kendi tensipleri ile sosyal medya hesabında yayımladı. Birlikte çekildiğimiz bir fotoğraf üzerinden bu algının çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Büyütülecek bir konu değil" ifadesini kullandı.