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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri! Karantina kararı verildi

ŞANLIURFA'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 62 evde daha karantina uygulaması başlatıldı.

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Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve bazı ilçelerde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Karantina kararı

Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 2, Ceylanpınar'da 3, Eyyübiye'de 8, Haliliye'de 11, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 10, Siverek'te 2, Suruç'ta 1 ve Viranşehir'de 21 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan kentteki 117 evdeki karantina uygulaması da sona erdirildi.

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