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Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı

KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman karantinaya alındı.

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Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli B.A., yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada B.A.'ya yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine B.A.'nın oturduğu 3 katlı bina, karantinaya aldı.

Polis, apartmana şerit çekerek, giriş- çıkışları engelledi. Apartmanda oturan 10 ailenin ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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