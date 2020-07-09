Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmayacağına ilişkin "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.

Koronavirüs salgınında vaka sayısında istenen düşüş gerçekleşmedi. 31 Ağustos'ta açılacağı belirtilen okullarla ilgili merak edilenlere ilişkin Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu:

'Okullar 31 Ağustos'ta açılabilir' denilirse açarız

Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez. Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.

Denilirse 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' biz uzaktan eğitime hazırız"

Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok.

Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız.

Verilere bakar o tabloya göre hareket ederiz.

Özel okullar yüz yüze eğitime başlayabilir mi?

Seyreltilmiş sınıfta öğretmen ihtiyacı hissedilir mi?) Özel okullar için de bazı açıklamalar yaptık, 'isteyen okullarımız yüz yüze eğitimle ilgili faaliyetlerine başlayabilir.' Öğretmen ihtiyacı şöyle izah edilebilir; bizim eğer derslerimiz seyreltilecekse, o zaman zaten öğretmenlerimizin dersleri de seyreltilmiş olacak. Öğretmenlerimiz yüz yüze daha fazla ders verme imkanına sahip olacak. Derslerin bir kısmı uzaktan bir kısmı yüz yüze verilecek. Senaryolardan birisi bu. Basında 'hibrit model' diye bahsedildi biz ona 'karma model' diyoruz, kısmı olarak yüz yüze, kısmi olarak uzaktan eğitimle yapılan model. Eğer öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimde ders çizelgesi seyreltilecekse öğretmenlerin saatleri de seyreltilmiş olacak. Dolayısıyla öğretmenimizin daha fazla saati de olacak.

Pedagojik Formasyon kaldırılıyor mu?



Bunu geçen sene duyurmuştuk. Hukuki süreçler yeni sona erdi. pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte de 2020'nin sonu gelecek yılı başında hayata geçmek üzere, şuanda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik. Böyle bir söz vermiştik çünkü.

Uzaktan eğitim devam ederse özel okullarda indirim olabilir mi?



Velilerin mağdur olmaması noktasında genel prensip kararları takip ederiz ama ticaret hukuku, şirket hukuku ile ilgili hususlara müdahil olmamız doğru değil. Fakat diğer taraftan, bu gibi konuları zamanı geldiğinde tedbirlerini oluşturmak suretiyle, özel okulların da belirli harcama kalemleri var, tüm derneklerle istişare içindeyiz. Özel okul temsilcilerinin tamamıyla görüşmeler yapıyoruz. Onlarla birlikte bu meselenin geleceği hususunda, öyle bir süreç olursa, o zamanın konusu.