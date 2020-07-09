Danıştay'ın Ayasofya kararını vereceği tarih belli oldu

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır" dedi.

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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı kararın verildiği duruşma sona ererken kararın ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren AK Partili bir yetkili, "Ayasofya'nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay'ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz" dedi.

''Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz''

Üst düzey bir yetkili ise, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir" diye konuştu.

Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu

İstanbul'un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

Mike Pompeo ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ay başında, "Türkiye Hükümetine Ayasofya'nın müze olarak tutulması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu sayede Türkiye diğer inanç gruplarına ve kendisini oluşturan tarihi diğer unsurlara saygı duyduğunu gösterebilir ve bu eseri herkesin ziyaret edebileceği bir eser olarak kalmasını sağlayabilir" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda teklifte bulunması ardından iç siyasette de konu oldukça tartışılmıştı.