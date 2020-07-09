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Süper Lig’de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Şampiyonluk mücadelesi veren M.Başakşehir’in Konyaspor ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır, Trabzonspor’un ise Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi
21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar
18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi
18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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