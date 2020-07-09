Yargıtay'dan Boydakların cezasını onama talebi!

Yargıtay, FETÖ'den yargılanan Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık yönetici hakkında verilen mahkumiyet hükmünün onanmasını talep etti.

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"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında 66 sayfalık mütala hazırlandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararın onanması yönünde görüşün bildirildiği mütalada, "Şirketlerinin ekonomik gücünü hem şirketler aracılığı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yapılan yardımlarla hem de başka şirketlere ekonomik anlamda korku ve baskı oluşturmak suretiyle onların da bu örgüte yardım yapmalarını sağlamak suretiyle kullandıkları, bu şekilde mevzuata uygun olarak kurulmuş suça konu şirketleri gizli birtakım yasa dışı faaliyetlerle örgütün nihai hedef ve amacını gerçekleştirmek üzere sundukları, ticari faaliyetlerini üyesi oldukları terör örgütünün amaçlarına özgüledikleri, suça konu şirketleri örgüt yöneticisi ve üyesi olma suçunun işlenmesine ve silahlı terör örgütünün finansmanında kullandıkları ve suçun işlenmesine tahsis ettikleri anlaşılmakta..." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri hükmün gerekçeden yoksun olduğuna vurgu yapıldığı mütala sonrası son kararı Yargıtay 16. Ceza mahkemesi verecek.

Ne olmuştu?

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı.