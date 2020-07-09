Sakarya'da havai fişek patlaması! 3 asker şehit oldu 6 yaralı var
SAKARYA'da patlama meydana gelen havai fişek fabrikasından çıkartılan patlayıcılar kamyonda taşınırken Taşkısığı bölgesinde infilak etti. Son dakika bilgisine göre 3 askerimiz şehit olurken 6 kişi de yaralandı...
Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.
Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi: "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır".
Vali Kaldırım: 3 şehit 6 yaralımız var
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım son acı tabloyu açıkladı. Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" dedi.