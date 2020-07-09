Sakarya'da havai fişek patlaması! 3 asker şehit oldu 6 yaralı var

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi: "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır".