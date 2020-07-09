Taksi şoförü bebeği taksiye kusan kadından 400 TL istedi

İZMİR'in Buca ilçesinde, araca kusan 1 yaşındaki bebeğin annesi Atife S.'den 400 lira temizlik parası istediği iddia edilen taksi şoförünün işine son verildi.

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İzmir'de iddiaya göre Atife S., kucağındaki 1 yaşındaki bebeği ile cadde üzerinde taksiye bindi. Atife S., bebeği taksinin içine kusunca, 12 TL tutan yol parasıyla beraber, şoföre aracı temizlemesi için 85 TL verdi ve taksiden inmek istedi.

İddiaya göre şoför, Atife S.'den 200 TL istedi ancak Atife S. kabul etmedi. Olayın ardından Atife S., taksi durağını arayarak, durumu bildirdi. Bir süre sonra, oto yıkamacı olduğunu söyleyen bir kişi Atife S.'ye telefon açıp, taksinin temizlendiğini ve masrafın 400 TL tuttuğunu söyleyince, Atife S. söz konusu taksi şoförünü şikayet etti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ayrıca, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğinin duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

"Bu olaydan dolayı öncelikle üzüntümüzü ifade ediyoruz. Konu odamıza bildirildikten sonra gerekli inceleme başlatılmış, araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir. Sağlıklı günler diliyoruz"