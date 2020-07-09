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CHP'li İnce 41 yıl önceki halini paylaştı! Seyyar satıcılık yaptığı günlere ait

CHP'li Muharrem İnce, "Domates ve cevizleri Büyükada'ya satmaya giderdik" notuyla gençliğine ait fotoğrafını paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2018 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 15 yaşındayken ekmek parası için seyyar satıcılık yaptığı günlere ait fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"Domates ve cevizleri Büyükada'ya satmaya giderdik"

İnce'nin paylaşımı şöyle:

41 yıl önce, Yalova'nın İstanbul'un ilçesi olduğu zamanlar. Köyde yetiştirdiğimiz domates ve cevizleri Büyükada'ya satmaya giderdik. Cevizin ve domatesin çok ekmeğini yedik, o yüzden başımın üstünde yerleri.

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