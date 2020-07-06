Elanur Pat kimdir yaşı kaç Exatlon Challenge Elanur boyu kaç?

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Elanur Nur Pat oldu. Peki kimdir Elanur Pat, kaç yaşında? Twitch yayıncılığı ve Instagramerlık da yapan Elanur hakkında merak edilenler...

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Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası Exatlon Challenge bombasını patlattı, Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de Elanur Pat oldu.

Twitch yayıncılığı ve Instagramerlık da yapan Pat, sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Peki, Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Elanur Pat, RunalexX kullanıcı adıyla sosyal medyada tanınmış ve üne kavuşarak fenomen olmuştur. 30 Aralık 2000 doğumlu olan Elanur Pat 20 yaşındadır ve aslen Orduludur.

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı yazılım mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan Pat Twitch yayınlarıyla adından söz ettirmişti.







“Bela” adlı şarkısıyla da müzik dünyasına giriş yapan Pat’ın Twitch ve Instagram’da binlerce takipçisi bulunuyor.





Oyun videoları yayınlarının ardından bir süre sonra gamerların bir arada yer aldığı evde de bulunan isimlerden biri olmuştu. Instagram’da 900 bin takipçisi bulunan Elanur son olarak Exatlon Challenge’da mücadele etti