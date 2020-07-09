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2020 DGS ne zaman kaç soru çıkacak 2020 DGS kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı başvuruları sona erdi, heyecanlı sınav bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından yılda 2 kez yapılan DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos pazar günü yapılacak ve 150 dakika sürecek.

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2020 DGS'nin ÖSYM tarafından ne zaman yapılacağı, binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yakın zaman önce başvuru süreci tamamlanan DGS'de şimdi sınav tarihi bekleniyor. İşte, 2020 DGS sınav takvimi...

DGS SINAV TARİHİ 
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS sınavı ise 9 Ağustos pazar günü yapılacak. DGS için geç başvuru ücreti ise 195 lira olacak. DGS sınavı 150 dakika sürecek. 

DGS HAKKINDA 
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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