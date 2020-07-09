Hibrit eğitim modeli nedir hibrit modeli eğitimde nasıl uygulanacak

2020-2021 eğitim yılı resmi olarak ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merakla beklenirken MEB okul açılış tarihini 31 Ağustos olarak gösterdi. Koronavirüsün seyrine göre değişecek olan okulların açılmasında hibrit eğitim modeli uygulanabilir diyen Bakan Koca kafa karıştırdı. Peki hibrit ne demek, hibrit eğitim modeli nedir?

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Okullar ne zaman açılacak sorusu son günlerde veli ve öğrencilerin gündeminde. MEB resmi olmamakla birlikte 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını duyurmuştu. Koronavirüsün seyrine göre değişecek olan eğitim takvimine ilişkin yeni açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez hibrit eğitimden bahsetti. Açıklamaları sonrasında hibrit eğitim nedir, nasıl olur araştırmaları başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada, "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özetle şöyle bir durum, 31 Ağustos'ta okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerekiyor olduğu için açıklanmış oldu ama 31 Ağustos'a doğru eğer salgının seyrinde bir farklılık olursa bu durumda da gerektiğinde daha önce yapıldığı gibi on-line, uzaktan erişim veya hibrit birtakım yöntemler önerilebilir Bilim Kurulu tarafından. Karar bu durumda zaten Bakanlar Kurulunun alacağı bir kararla söz konusu olmuş olur." Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından Hibrit kelimesi araştırılmaya başlandı.

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit Latince Hybrida kelimesinden köken alır; Türkçe'de "hibrit" seklinde kullanılmaktadır.

1) Melez anlamına gelir; bu anlamıyla Türkçe'de de kullanılmaya başlanmıştır.

2) [Karbon] atomunun dört değerlikli elektronun içinde bulunduğu enerji halini temsil eder.

3) Günümüzde, elektrik motoru desteği ile çalışan otomobili de temsil eder.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır . Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır

Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.

Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir