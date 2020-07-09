Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı kaç para 2020 fiyatı yurtiçi/yurtdışı

2020 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak. Peki bu bayramda Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı ne 2020'de kadar oldu? İşte Diyanet vekaleten kurbanlık bağışı 2020 yurtriçi ve yurtdışı fiyatı...

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. 2019 yılında üçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı. Bu sene ile fiyatlarda büyük bir artış beklenmiyor. Peki 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Aydın'da kurbanlık fiyatları ne: Aydın'da Kurban Bayramı öncesi koç ve boğaların yanı sıra develerin de kurbanlık satışları yapılmaya başlandı. Fiyatları büyüklüğüne göre 12 ile 20 bin lira arasında değişen kurbanlık develer, Türkiye'nin her şehrine gönderiliyor.

Malatya'da kurbanlık fiyatları belli oldu: Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli “Hem üreticilerimizin, hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyatla kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarını bayram öncesi açıklama gereği duyduklarını kaydeden Taneli, “Bu amaçla, kurban bayramında kesilecek büyükbaş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledik. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde uygun görülerek belirlenmiştir” diye konuştu.

Sivas'ta kurbanlık fiyatları büyükbaş/küçükbaş fiyatları: Büyükbaş besiciliğin merkezlerinden olan Sivas'ta canlı kurbanlıkların kilosu 24-30 lira arasında satışa sunulacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ta kurban fiyatlarını açıkladı. Alınan karara göre, inek 24, koyun 25, düve 26, tosun 27, erkek koyun kilogramı ise 30 liradan satılacak. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir.

2019 kurban fiyatları ne kadardı?

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlemişti. Kızılay'da da geçen yıl yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklanmıştı. 2019 yılı ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 74 kuruş olmuştu.