Emekliye SMS ile 80 lira kredi müjdesi! PTT veriyor işte yapılması gereken tek işlem

Yaklaşık 13 milyon emeklimize kredi müjdesi... PTTBank emekliler için kredi musluğunu açtı. PTTBank, emekli maaş müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak. Kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Ayrıca isteyen cep telefonundan bir SMS ile kredi alabilecek. Peki PTT'den SMS ile kredi nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar ve SMS ile kredi almak için yapılması gereken tek işlem...