Emekliye SMS ile 80 lira kredi müjdesi! PTT veriyor işte yapılması gereken tek işlem
Salgın döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan emekli vatandaşımıza önemli rahatlama sağlayacak kredi müjdesi PTTBank'tan geldi. PTT emekliye 80 bin liraya kadar kredi vereceğini duyurdu. Üstelik kredi cep telefonu SMS ile alınabilecek. İşte ayrıntılar...
Yaklaşık 13 milyon emeklimize kredi müjdesi... PTTBank emekliler için kredi musluğunu açtı. PTTBank, emekli maaş müşterileri için 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak. Kredi imkanından yararlanmak isteyenlerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Ayrıca isteyen cep telefonundan bir SMS ile kredi alabilecek. Peki PTT'den SMS ile kredi nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar ve SMS ile kredi almak için yapılması gereken tek işlem...
PTTBank, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başladığı mart ayından bugüne kadar 3,7 milyon adedi konutta teslim olmak üzere, 10 milyonu aşkın vatandaşa sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi. Kurum, emekli maaş müşterileri için de 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel kredi imkanı sunacak.
Emekliye uygun faizli bireysel kredi
PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.