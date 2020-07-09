Hatay'da iki kardeşin birlikte çekildiği son fotoğraf bu oldu

HATAY'da iki kardeşin üzerinde olduğu traktör belirtilene göre kontrolden çıkarak devrildi. Talihsiz bir şekilde traktörün altında kalan kardeşlerden Emre Küçük olay yerinde can verdi, kardeşinin durumu ise ağır.

Abone ol

Olay ilçeye bağlı Alan Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Emre Küçük yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

İtfaiye sıkıştıkları yerden çıkardı ancak...

Emre ile kardeşi Tayfur Küçük traktörün altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki kardeşi sıkıştıkları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri Emre Küçük'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye götürülen Tayfur Küçük'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.