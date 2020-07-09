Galatasaray'da sezon sonu neşter

Galatasaray, corona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sergilediği performansla şampiyonluk yarışında havlu attı. Sezon sonu ise takımda revizyona gitmesi bekleniyor.

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Galatasaray, Süper Lig'e ara verilen 26'ncı haftada 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisinde 3'üncü sıradaydı. Ancak Galatasaray, son 7 maçında toplam 17 puan kaybetti. Böylece SarıKırmızılılar, 31'inci hafta itibarıyla lider Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligin bitimine 3 hafta kala ikinci olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için eleme turu oynama şansını da yitirdi.

Kalesi düştü

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın pandemi süreci sonrası oynanan ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağının kırılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray, Süper Lig'de 26'ncı hafta itibarıyla kalesinde 20 gol görürken, ligin en az gol yiyen takımıydı. SarıKırmızılılar, Okan Kocuk'un oynadığı 5 maçta ise toplam 13 gol yedi. Galatasaray böylece, ligin en az gol yiyen takımı unvanını Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Revire döndü

Sarı-Kırmızılılar, sakatlıkların, hastalıkların ve ameliyatların yaşandığı kabus gibi bir sezon geçiriyor. Başkan Mustafa Cengiz 2 büyük ameliyat geçirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Falcao, Muslera, Andone, Luyindama, Marcao ve Lemina da uzun süreli sakatlıklarla takımdan ayrı kaldı.

Sezon sonu neşter var

Koronavirüs sürecinin ardından Galatasaraylı futbolcuların büyük bölümünün performansları beklentilerin çok uzağında kaldı. Oyuncuların saha içindeki tavırları, mücadeleden uzak görüntüleri, pandemi süreci sonrası SarıKırmızılı takımın şampiyonluk hedefinden uzaklaşmasına yol açtı.

Çoğunun bileti kesildi

Sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı, teknik heyetin ideal kadrosunu sahaya sürmesini imkansız hale getirdi. Performansı beklentilerin altında kalan, sözleşmeleri biten oyuncularla da Galatasaray'ın sezon sonu yollarını ayırması bekleniyor.