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Manisa'da ağaç kestiği motorlu testerenin üstüne düştü

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine dengesini kaybedip düşen adam, göğsünden aldığı feci kesikle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana kazada evin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), dengesini kaybedip, ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü.

Göğüs kısmında kesik oluştu

Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı.

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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