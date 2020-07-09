Altın fiyatları düşecek mi uzman isimden önemli açıklama

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken, yatırımcılar altın fiyatlarının nerede duracağını merak ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, bir miktar kar satışlarının beklenebileceğini belirterek "Altın tarafında yukarı yönlü trendin devam etmesi beklenebilir” dedi.

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Altının ons fiyatı 1812 dolar seviyesini görerek 9 yılın rekorunu kırdı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan ve 401,2 lira tüm zamanların zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ve rekor kapanış fiyatı olan 399 liradan tamamladı.

Gram altın 400 liranın üzerinde ons altın 1813 dolar seviyesinde

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 649 lira, Cumhuriyet altını da 2.659 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolar seviyesinde bulunuyor.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para’da yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Ergezen, altının onsunda kanalın yükselen trendin üst seviyesine geldiğinden kar satışlarının görülebileceğinin altını çizerek altın fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

Altına talep yılın ilk yarısında çok arttı

"Ons altında yukarı yönlü bir trend konusunda sıklıkla uyarmıştık. Bir miktar kar satışları olabilir. Yatırımcılara önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Altın tarafında çok fazla talebin arttığını görüyoruz. Önceki yıllarda fonlar tarafından altın talebi genel tabloda yüzde 2'nin altında olmasına rağmen yılın ilk yarısında bu rakam ciddi artmış dudumda. 734 ton altın alımı gerçekleştirilmiş. Bu da yaklaşık toplam talebin yüzde 20'sine denk geliyor.

"Ons altında yukarı yönlü ataklar devam edecek"

Ciddi bir oran. Altın tarafında yatırımcılar tarafından ne kadar istekli olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu noktada yukarı yönlü trendin devam etmesi beklenebilir. Zaten yukarı yönlü trend halen devam ediyor. 1800 seviyelerinde bir miktar satış gelebilir. Burada 1792 seviyesi üzerinde kalması önemli. Bu seviyede kaldığı sürece yukarı yönlü ataklar altında devam edecektir ons altında."

Öte yandan AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.

Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.