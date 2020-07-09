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Adı Fenerbahçe ile anılan Pellegrini'nin yeni takımı belli oldu

İspanya Ligi ekiplerinden Real betis, teknik direktörülüğe Manuel Pellegrini'yi getirdi. Şilili teknik adam ile 2023 sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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Real Betis, teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Manuel Pellegrini'yi getirdiğini resmen açıkladı. Real Madrid, Manchester United gibi takımları da çalıştıran ve son olarak West Ham'de görev yapan Şilili teknik adam ile 2023 sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Manuel Pellegrini kimdir?
İspanya Ligi'nde bitime 3 hafta kala 41 puan toplayan Betis ile 3 yıllık anlaşan 66 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerine Şili'nin Universidad de Chile takımında başladı. 13 sezon oynadığı Universidad'de 451 maça çıkan Pellegrini, Şili Milli Takımı'na da seçildi.

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