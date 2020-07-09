BIST 119.163
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 400,13
HABER /  MHP

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Sakarya’daki patlamaya ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sakarya’da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. MHP Lideri Bahçeli “3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür” dedi.

Abone ol

MHP Lideri Bahçeli’nin açıklaması şu şekilde:

"Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür.

Hendek’te bulunan bir taş ocağında, felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır.

Bu kapsamda üç kahraman Jandarmamız şehit olmuş, altı kardeşimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları düşecek mi uzman isimden önemli açıklama
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne koronavirüs talimatı
Sevgilisini dövüp aracını yayaların üzerine sürmüştü! İstenen ceza belli oldu
İstanbul'daki 40 emniyet müdürü değişti! 15 il emniyet müdür yardımcısı başka illere gitti
Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adı Fenerbahçe ile anılan Pellegrini'nin yeni takımı belli oldu
MHP'li Kamil Aydın: Fransa ve Yunanistan hayal kırıklığı içinde
Ceren'in katilinin istinaf başvurusu reddedildi
Drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı
Manisa'da ağaç kestiği motorlu testerenin üstüne düştü
İstanbul'da 40 emniyet müdürün yeri değişti
Yorumlar 1 yorum