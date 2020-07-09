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Yalova'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

YALOVA'da yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, asker uğurlamalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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YALOVA'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, İçişleri Bakanlığının "Asker Uğurlama" konulu genelgesiyle ilgili kararlar aldığı duyuruldu.

Toplantıda, kontrolsüz kalabalıklara yol açan, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara asla müsaade edilmemesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararlaştırılmıştır. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır.

Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, valilik-kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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