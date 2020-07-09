Adana'da kendisini vurduktan sonra intihar eden eşinin mezarının yanına defnedildi

ADANA'da cinnet geçirip iki kızına ve eşine kurşun yağdıran 'baba' intihar etmişti. Anne Zahide Cengiz de hastanede verdiği yaşam mücadelesinde kızlarının yanına, sonsuzluğa doğru yol aldı. Bugün cenaze namazı sonrası defnedilen anne, cinnet geçiren kocasının yanına gömüldü...

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Olay, 30 Haziran günü, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Fatih Cengiz ile eşi Zahide Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirn Fatih Cengiz, evdeki pompalı tüfeği alıp, eşi Zahide, oğlu Emre (19), kızları Kader ve Hüsne Cengiz’e doğru ateş etti.

Kaçmaya çalışırken kanlar içinde yığıldılar

Evden kaçmaya çalışırken, saçmaların isabet ettiği Zahide Cengiz ile kızları, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Kader'in ikizi Emre Cengiz ise kaçarak, kendisini kurtardı.

Cinnet geçiren 'baba' intihar etmişti

​Mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kader ve Hüsne Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eve giren polisler, Fatih Cengiz'in de cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Cengiz'in aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdiği belirlendi.

Anne de kızlarıyla sonsuzluğa yol aldı

Kader ve Hüsne Cengiz, Kozan Mezarlığı'nda yan yana, babaları Fatih Cengiz ise karşılarındaki mezar yerinde toprağa verildi. Hastanede tedavi gören Zahide Cengiz de önceki akşam doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

İki kardeş geride hem öksüz hem yetim kaldı

Zahide Cengiz'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Zahide Cengiz'in cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından eşi Fatih Cengiz'in yanına gömüldü.

Kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile ile olay sırasında kendilerine ait iş yerinde olan Nesrin Cengiz (14) de anneleri için gözyaşı döktü.