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Kılıçdaroğlu'ndan şehit olan askerler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan 3 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin bulunduğu araçta meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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