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Borsada 16 yıl sonra ilk! Yüzde 50’nin altında

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların payı 16 yıldır ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

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Borsa İstanbul ve tahvil-bono piyasasından yabancı yatırımcıların çıkışı sürüyor. Borsadan sene başından bu yana yaklaşık 8 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı oldu. Borsa İstanbul’da yabancıların yatırım tutarı 32.3 milyar dolardan 24.4 milyar dolara geriledi. 2013 yılında yabancıların toplam yatırımı 82 milyar dolara kadar yükselmişti.

"Önlemler hareketi kısıtladı, ekonomik göstergeler bozuk"

Yatırım kuruluşu Brown Brothers Harriman’ın yöneticisi Win Thin, Arab News’e yaptığı değerlendirmede Borsa İstanbul'dan kaçışın iç ve dış sebepleri olduğunu belirtti.

Win Thin’e göre dış neden, küresel yatırımcıların Koronavirüs salgını sonrasında riskli olarak görülen gelişmekte olan ülke borsalarındaki varlıklarını satarak çıkışa geçmeleri. İç neden ise ekonomi yönetiminin spekülatif para hareketlerini sınırlandırmak için aldığı önlemler. Bu önlemlerin spekülatif olmayan sermayenin hareketini de kısıtladığını savunan Win Thin, Türkiye ekonomisinin temel göstergelerinin de diğer gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan daha kötü durumda olduğunu belirtti.

Arab News, Koronavirüs salgını sonrasında işsizliğin arttığı bir dönemde yabancı sermayenin Türkiye’den kaçmasının ekonomik büyümeyi daha da zayıflatacağını savundu...

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