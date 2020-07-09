Bakırköy Belediyesi ilçede havai fişek kullanımını yasakladı!

İSTANBUL Bakırköy Belediyesi’nde havai fişeklerin kullanımı yasaklandı.

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Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde havai fişeklerin kullanımı yasaklandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif verdiklerini ifade etti. Teklifin oy birliği ile kabul edildiğini duyuran Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim.”