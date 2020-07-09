Bursa'da dedesini üçüncü kattan düşerken gören torun gözyaşlarını tutamadı
BURSA'da üçüncü katın balkonundan dengesini kaybedip düşen Durmuş Beşcan (60) ağır yaralandı. Talihsiz adamın yanındaki torunu ise gözyaşlarına boğuldu.Abone ol
Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Yasemen Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Torunu Ömer ile birlikte 3’üncü katın balkonunda oturan Durmuş Beşcan, balkon korkuluğuna tutunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan adam olay yerine gelen 112 Acil servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Torunu Ömer Beşcan (12) ise, dedesini öyle görünce gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili, polis soruşturma başlattı.
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