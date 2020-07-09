Şırnak'ta aileleriyle pikniğe giden iki adam 5 gündür kayıp

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte dolaşacağını söyleyen İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen (38) kayıplara karıştı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, olayla ilgili aramaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

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İzzet Batmaz ve Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, otomobille dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı.

Bindikleri otomobil terk edilmiş bulundu

İkiliden bir süre haber alamayan aileleri İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş halde bulundu.

Batmaz ve Güngen'in arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

"Şu anda herhangi bir iz, emareye rastlanmadı"

Vali Pehlivan, "Kayıp vatandaşlarımız ile ilgili iş adli boyut kazandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerimiz havadan, karadan gerekli takibi sürdürüyorlar. Şu anda herhangi bir iz, emareye rastlanmadı. Ama yakın takipte arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız belli bir plan doğrultusunda takibatlarını sürdürüyorlar. Ailelerin bu konuda hassasiyetleri var. Herhangi bir gelişme olduğunda aileleri ile paylaşacağız" dedi.