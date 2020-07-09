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Aydın'da 17 yaşında motosiklet başına geçince olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kullandığı motosiklet ile aydınlatma direğine çarpan 17 yaşındaki Yunus Apaydın hayatını kaybetti...

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Kaza Nazilli-İsabeyli eski karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yunus Apaydın (17) idaresindeki 09 PK 331 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Apaydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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