Antalya'da sezaryenle doğum yapan kadın öldü! Polis kocası 'İhmal var' dedi
ANTALYA’da sezaryenle doğum yapan kadın bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşinin ameliyattan sonra kendinde olmadığını, etrafa boş gözlerle baktığını belirten Erol Güler, eşinin en son ağzından sarı sıvılar akmaya başladığını aktardı. Olayla ilgili Erol Güler, ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Ankara’da görev yapan polis memuru Erol Güler (28), Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Güler (26) ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Bir süre sonra hamile kalan genç kadın, doğum sürecine girdi. 2 gün önce Manavgat ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sezaryenle doğum için giden Güler, burada sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdi.
Doğumun ardından odaya getirilen genç kadın birden rahatsızlandı. İddialara göre nefes alamayan ve ağzından sıvılar akmaya başlayan Döndü Güler, Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Güler, hastanede kalp krizi geçirerek, bu sabah saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Çiftin ‘Hatice Umay’ adını verdikleri bebeklerinin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.
Eş 'İhmal var' dedi, şikayette bulundu
Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, ihmal olduğunu ileri sürerek hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunup, otopsi yapılmasını talep etti. Döner Güler’in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.