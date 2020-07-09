Antalya'da sezaryenle doğum yapan kadın öldü! Polis kocası 'İhmal var' dedi

Eş 'İhmal var' dedi, şikayette bulundu

Eşinin ölüm haberiyle sarsılan Erol Güler, ihmal olduğunu ileri sürerek hem Sağlık Bakanlığı'na hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunup, otopsi yapılmasını talep etti. Döner Güler’in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.