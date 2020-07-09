BIST 115.794
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 397,39
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belirlendi! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı mahalli idare sözleşmeli personelinin ücretlerine ilişkin genelge yayımlandı. Personelin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli ücret tavanları belli oldu.

Abone ol

Çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın belirlenen katsayı rakamları dikkate alınarak unvanlar itibarıyla hesaplandı. 

Ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespiti

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1 Temmuz'dan sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkili kılındı. 

1 Temmuz'dan itibaren geçerli

Söz konusu kuruluşlarda tam veya kısmi zamanlı istihdam edilen sözleşmeli personelin 1 Temmuz'dan sonraki net aylık sözleşme ücretlerinin hesabında ise görev yaptıkları unvanda devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında bu yılın ikinci altı ayı için gerçekleşen aylık artış oranı dikkate alınacak. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, haziran ayındaki sözleşme ücretinin yüzde 5,75 artırılmasıyla bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecek.

Ne kadar olacak?

5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları 3 bin 306 lira ile 6 bin 298 lira arasında, kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı 2 bin 43 lira ile 2 bin 210 lira arasında, 657 sayılı kanuna göre net aylık ücret tutarı da 2 bin 645 lira ile 5 bin 38 lira arasında tespit edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sel ve su baskınlarına dikkat! Meteoroloji bu illeri uyardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama
Havai fişek fabrikasının sahibinden olay ifadeler! İşçileri suçladı
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'kurultay'mektubu
Altın fiyatları düşecek mi uzman isimden önemli açıklama
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne koronavirüs talimatı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da iki çocuk babası müezzin kalp krizinden öldü
İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında ceza yağdı
Galatasaray yabancı kuralı için harekete geçiyor
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Kars'ın Covid-19’la mücadelesini Vali Türker Öksüz açıkladı
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2020 fiyatı
Yorumlar