Fahrettin Koca'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.'' dedi.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit olurken, 12 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Patlama son 1,1,5 tonluk mühimmatın imhası sırasında oldu. Araç şoförü ağır yaralı" açıklaması yaptı.

''3 askerimiz şehit oldu''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.