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Ankaralı iş adamı Ertem Gürsoy Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

Anadolu Ajansı

ELAZIĞ'daki depremin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmasını yürüten yüklenici firma sahibi Ankaralı iş adamı Ertem Gürsoy (36), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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ELAZIĞ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binalarının yıkım çalışmasını yapan yüklenici firma sahibi Ankaralı iş adamı Ertem Gürsoy'a ulaşamayan çalışanları, meraklanarak kent merkezinde kaldığı otele geldi.

Çalışanların durumu bildirmesinin ardından otel görevlileri, Gürsoy'un bulunduğu odaya gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca odaya giren görevliler, Gürsoy'u hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ertem Gürsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Gürsoy'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri otel odasında inceleme başlattı.

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