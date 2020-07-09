Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek

Sakarya'daki patlamaya ilişkin Bakan Soylu, "Burada kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir." dedi.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Patlamayla ilgili soruşturma açıldığını dile getiren Soylu, "En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek. Bu fabrikanın buradaki çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek." dedi.

"15 ton patlayıcı imha edilmişti"

Bölgede iki türlü patlayıcı bulunduğu aktaran Soylu, "Burada iki türlü patlayıcı var. Birincisi depolarda var olan patlayıcılar. Depolarda var olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Diğer patlayıcılar oradaki depolarda hala." diye konuştu.

"Hem adli hem de idari soruşturma"

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen talimat verdi resen buranın bu konudaki imar izninin iptalini gerçekleştirmiş olacaklar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Böylece hakikaten son günlerde yaşadığımız hem Sakarya'yı üzen hem ülkemizi de insanlarımızı da derinden üzen bu meseleyle ilgili hem adli hem de idari soruşturmalar çerçevesinde çıkan sonuçlara yönelik nereye vardığımızı, nasıl bir adım attığımızı kamuoyuna arz etmeyi de kendimize bir görev olarak addediyoruz."