Beşiktaş Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Son maçta Kayserispor'a mağlup olan Beşiktaş evinde Kasımpaşa engelini 90. dakikada Güven Yalçın'la bulduğu golle geçti ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar; Sivasspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Paşa'yı devirerek fırsatı tepmedi ve 53 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 36 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftayı 4. sırada tamamladı.

Tyler Boyd'un 6. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlı ekip Koita'nın gollerine engel olamayınca ilk yarıyı 2-1 geride bitirdi.

İkinci yarının başında Kevin-Prince Boateng'in golüyle beraberliği yakalayan Beşiktaş, son dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yükseldi.

36 puanlı Kasımpaşa ise 11. sırada yer aldı.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1

28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.

29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.

49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2

Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş: 3 - 2 :Kasımpaşa

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül (Dk. 37 Boateng), Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Lens, Hutchinson (Dk. 80 Necip Uysal), Diaby, Boyd, Burak Yılmaz (Dk.11 Güven Yalçın)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 90+2 Anıl Koç), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 67 Ndongala), Quaresma (Dk. 67 Tarkan Serbest), Hajradinovic (Dk. 78 Sadiku), Thiam, Koita (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 6 Boyd, Dk. 49 Boateng, Dk. 90 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 21 ve 29 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Gönül, Dk. 63 Hutchinson, Dk. 81 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 40 Koita (Kasımpaşa)