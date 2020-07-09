BIST 115.794
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 397,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Balıkesir'de polise mukavemette bulunan zorbaların cezaları belli oldu!

Balıkesir'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk’e (24) ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre "Buranın abisi biziz" deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.

Görüntüler büyük tepki çekmişti
İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, kavganın sona ermesinin ardından hastaneden ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün devam edilen davanın duruşmasında, ‘silahlı tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından Yıldız ve Baştürk’e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken ‘yağma’, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘polise mukavemet’ suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan ekonomi açıklaması
Bakan Koca açıkladı: DSÖ Ofisi'ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz
Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa gereği yerine getirilecek
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon lira ceza!
Sakarya'dan gelen haber kahretti! Şehitlerin kimlikleri belli oldu
15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu
Avrupa futbolunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
Ankaralı iş adamı Ertem Gürsoy Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ataşehir'de yine aynı manzara! Ekipler ceza yağdırdı
Fahrettin Koca'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama
LGS 2020 sonuçları açıklanıyor saat kaçta açıklanacak?
Yorumlar 10 yorum