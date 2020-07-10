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İdlib'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

SURİYE'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde yeni tip koronavirüs salgının başladığı 9 Ocak'tan bu yana ilk vaka bugün kayda geçti.

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Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanı Maram Şeyh, yaptığı açıklamada İdlib'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, vakanın Bab Al-Hawa Hastanesi'nde görevli bir doktor olduğunu açıklarken, hastanın hızlı bir şekilde karantina altına alındığını aktardı.


Bab Al-Hawa Hastanesi tarafından yapılan açıklamada görevli doktorda koronavirüs tespit edilmesi nedeni ile hastaneye giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilirken, hastanenin karantina altına alındığı duyuruldu.

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