Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 yeni danışman ataması bakın o isimler kimler!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı.

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Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.

Ayhan Oğan Kimdir?

10.09.1966 Kayseri doğumlu Ayhan Ogan; ilköğretimini Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulu, Orta öğretimini Kadı Burhanettin Orta Okulu, Liseyi Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'nde olmak üzere Kayseri'de bitirdi.

Üniversiteyi 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okumak üzere İstanbul'a gitti. 2. Sınıftan sonra dönemin şartları gereği öğrenimine ara vererek iş hayatına atıldı. Çeşitli şirketlerde kurucu ve yöneticilik yaptı. 2010 yılı itibariyle aktif ticaret hayatından çekilerek bütün vaktini sivil toplum çalışmalarına ayırdı.Öğrenim yıllarından itibaren birçok vakıf ve dernekte kurucu ve yöneticilik yaptı.

2008 yılında “Ortak Akıl Hareketi”ni kurdu. 2006-2012 yıllarında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Sekreterliğini üç dönem yürüttü. 2010 yılında Türkiye'nin değişik yerlerinden 498 sivil toplum kuruluşlarının desteği ile “Sivil Dayanışma Platformu”nu kurdu. Halen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurulunda icra kurulu üyesi ve SDP'nin başkanlığını yürütmektedir. 2012 yılından AK Parti hükümeti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubunun sekreterliğini yürüttü.

2011 yılında Türkiye'de farklı kesimlerden 279 aydın, gazeteci ve kanaat önderlerinin iştirakiyle “Yeni Anayasa Platformu”nu kurdu. Anayasa, demokratikleşme ve uluslar arası ilişkiler çerçevesinde yurt içinde bütün illerde, yurtdışında ise başta Tunus, Yemen, Mısır, Irak olmak üzere saha çalışmalarına devam etmektedir.1986 yılında ara verdiği üniversite eğitimine çıkarılan af tasarısıyla beraber halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etmektedir. İyi düzeyde Rusça bilen Ogan, evli ve üç çocuk babasıdır.