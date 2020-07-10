Olayın adresi Yalova! Genç kıza sokak ortasında 'şort giyemezsin' dayağı
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan olayda, 71 yaşındaki Hüseyin A. yolda yürüyen Nisa Aydın'a şort giydiği gerekçesiyle saldırdı. Genç kıza saldırdığını kabul ettiği belirtilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yavru kedisini veterinere götürmek üzere evinden çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Aydın, yolda yürürken Hüseyin A. isimli şahıs tarafından şort giydiği gerekçesiyle durduruldu. 71 yaşındaki Hüseyin A., Nisa Aydın'ı şort giydiği gerekçesiyle tokat ve yumruklarla darp ederek, genç kadının burnunu kırdı.
Hüseyin A.'nın saldırısı, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Nisa Aydın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı. Hüseyin A., savcılık tarafından adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Yalova Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Hüseyin A., haftada 1 gün imza vermesi kararlaştırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Neden şort giydin?"
Saldırıya uğrayan Nisa Aydın, olayı şöyle anlattı: Bir elimde kedimin kutusu vardı. Diğer kolumu da Hüseyin A. adlı şahıs tutuyordu. Kendimi savunamadım. Önce gözlüğümü yere attı.