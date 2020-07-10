Olayın adresi Yalova! Genç kıza sokak ortasında 'şort giyemezsin' dayağı

"Neden şort giydin?"

Saldırıya uğrayan Nisa Aydın, olayı şöyle anlattı: Bir elimde kedimin kutusu vardı. Diğer kolumu da Hüseyin A. adlı şahıs tutuyordu. Kendimi savunamadım. Önce gözlüğümü yere attı.