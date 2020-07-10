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Semiha Yıldırım'a hakarete tepki yağdı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada Semiha Yıldırım'a hakaret edilmesini kınadı.

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Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret edilmesine tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, konuya olan tepkilerini dile getirdi.

'AHLAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Oktay, Twitter hesabından yaptığı, "TBMM'nin 28'inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" paylaşımı ile tepki gösterirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kıymetli Semiha Yıldırım hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarfedilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

'ÇİRKİNLİKLER, YAPANLARIN ETİKETİ OLUYOR'

Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan da konuyla alakalı, "Maalesef gün geçmiyor ki kadınlarımıza yönelik yeni bir hadsizlik görmeyelim. Bugün de Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik yakışıksız, hadsiz söyleme şahit olduk. Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan seçilmiş bir kişiye bu sözler hiç yakışmadı. Şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulunurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu paylaşımı yaptı:

"Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi. Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece."

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