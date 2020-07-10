Dolarda yatay seyir sürüyor! Haftanın son işlem gününde rakamlar

Dolar/TL kuru 10 Temmuz sabahına 6.8638 seviyesinde başlarken euro 7.80'lerden yeniden 7.75 altına geriledi.

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Dolar ve diğer güvenli liman para birimleri, ABD'de koronavirüs vakalarındaki artışın hızlı bir ekonomik iyileşme olacağı umutlarını azaltmasıyla destek buldu.

İkinci dalga endişeleri

Doların virüste ikinci dalga kaygılarıyla dün küresel ölçekte değer kazanmasına rağmen dolar/TL cephesinde 6.86 seviyesindeki hareket devam ediyor. Euro ise dolar karşısındaki değer kaybına bağlı olarak 7.80'den 7.74'e geldi.

Bir ayın en düşük seviyesi

Dolar endeksi dün 96.233 ile neredeyse bir ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. Euro, Perşembe günü 1.1371 ile bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 1.1288 dolara geriledi.