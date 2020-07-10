Nihat Özdemir: TFF kayıtlarına bakın 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonu şampiyonluğu polemiği hakkında konuştu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertli kulübün eski başkan vekili ve TFF Başkanı Nihat Özdemir arasındaki 2010-11 sezonu şampiyonluğu konusunda yaşanan polemik herkesin malumu. Fenerbahçe, Özdemir’den "2011 yılından bu yana Türkiye’de şike olayı yaşanmadı" söylemine açıklık getirmesini ve 2010-11 şampiyonunun kim olduğunu açıklamasını talep etti.

Özdemir’den bu yönde bir açıklama gelmediği takdirde kendisini kulüp disiplin kuruluna sevk edeceğini de açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile yaşanan gerginliğin ardından Hürriyet Gazetesi'ine açıklamalar yaptı. Mehmet Arslan imzalı haberin öne çıkanları şu şekilde;

Şimdi biraz geriye dönelim... Türkiye Futbol Federasyonu’nun geçtiğimiz hafta kulüplerle yaptığı toplantıdan hemen sonra başkan Nihat Özdemir’i aradım. Niyetim, yabancı sayısı konusundaki düşüncelerini öğrenmekti. Ben Türkiye’de yabancı sınırlamasına tepeden tırnağa karşı olan bir futbolseverim. Ama benim karar verme yetkim yok. Bu yetki TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kurulunda. Bu konuyu açıp Özdemir’in düşüncelerini sormak istediğimde karşı bir soruyla karşılaştım: "“Mehmet, Fenerbahçe Başkanı’nın Habertürk’teki programını izledin mi?” Ben kendisine yönelik söylemlerden söz açacak zannederken Özdemir, çok başka bir konuya girdi.

"Bu söyleyeceklerime yazmanı isterim ama bir şartla... 3 Temmuz Kumpas Davası var. Önce o dava görülsün ve bitsin. Benim sözlerimin kumpas davasının önüne geçmesini istemiyorum.” Sonra devam etti: “Fenerbahçe Başkanı’nın kimlerle programa çıktığını gördün mü?"

Ben bu sözler karşısında sessizliğimi korurken Nihat Özdemir, yine devam etti; “Mehmet, 8 Temmuz tarihinde yani o arkadaşın o yazıyı yazdığı tarihte ben Emniyet Müdürlüğü binasının içindeki Vatan Kafe’de bir masanın başında sabahladım. Bunun tek bir nedeni vardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı tutuklanmasın diye. Bir sandalyede oturarak sabahı ettikten sonra Beşiktaş’taki mahkemeye koşuyordum. Yine orada bir sandalyenin üzerinde Aziz Bey için, Fenerbahçe için mücadele ediyordum. Yanımda bir ya da iki arkadaşım vardı. Bu da yetmiyor oradan Aziz Beyi götürdükleri Şişli Etfal Hastanesi’ne koşturuyordum. Tekrar altını çizerek söylüyorum; Aziz Yıldırım değil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve dostum Aziz Yıldırım tutuklanmasın diye.

''Kapıya dayanan bankacılarla görüşüyordum''

Mücadele bununla da bitmiyordu... Oradan 1-2 saatlik aradan yararlanıp kulüp binasına koşuyor, kapıya dayanan bankacılarla görüşüyordum. Hepsi paniğe kapılmış bir halde ‘Para’ diye kulübün kapısını aşındırıyorlardı. Onların karşısına oturup, ‘Bu borç Fenerbahçe Spor Kulübü’nün borcu değil bizim borcumuz. Bu borç Nihat Özdemir’in borcu. Bu borcu ödeyeceğiz hiç şüpheniz olmasın. Muhatabınız Fenerbahçe değil, biziz’ dedim. Onlara bu güvenceyi verdiğimizde başta Hüsnü Özyeğin olmak üzere ki hepsine teşekkür ediyorum, para musluklarını kulübe sonuna kadar açtılar. Şimdi dönüp bir o günlere bakıyorum, bir de bugüne yani o akşama. O yazının yazıldığı o yazıya imza atan gazetecilerle Fenerbahçe Başkanı yan yana program yapıyor. Şimdi ben soruyorum...

''Nihat Özdemir mi Fenerbahçe’yi şikeyle suçlayacak?''

Bütün bunları yaşamış, bütün bu mücadelelerin içinden geçmiş Aziz Yıldırım için, arkadaşları için, Fenerbahçe için savaşmış Nihat Özdemir mi Fenerbahçe’yi şikeyle suçlayacak? Suçlayabilir miyim, bunu yapabilir miyim? Hangi vicdan bunu yapar? TFF Başkanı olarak ben kimseyi suçlamam ve hangi vicdan bana bunu yakıştırır?

''Orada ‘2010-11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe’ diye yazıyor''

Gelin bakın TFF kayıtlarına. Orada ‘2010-11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe’ diye yazıyor. Bundan daha ötesi var mı? Bunu tartışmaya ben açmıyorum, bunu tartışmaya Fenerbahçe Başkanı açıyor. TFF kayıtlarından benim bir şüphem yok. Şüphesi olanlar bu tartışmayı ateşliyor ve alevlendiriyor. Ben TFF Başkanı’yım. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekilliği’nden buraya geldim. Ve Fenerbahçe kültürü ve etiği bana tarafsız olmayı, her takıma eşit mesafede yaklaşmayı öğretti. Bu Fenerbahçeli duruşundan bütün Fenerbahçeliler gurur duymalı.” Nihat Özdemir’in sözleri bu... Ben hiçbir yorum ve hiçbir ilave yapmadan sadece aktarıyorum.

Mesafeli ama medeni

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ‘şike tartışmasından sonra’ ilk kez TFF binasında bir araya geldiler. Ne konuştuklarını, nasıl selamlaştıklarını merak ettim. Ve toplantıya katılanlara da sordum. Verdikleri yanıt çok açıktı; mesafeli ama medeni. Birbirleriyle toplantıda söz alıp verme dışında herhangi bir diyalog yaşanmamış.