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TEM'de feci kaza kontrolden çıkan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Acı kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde Düzce kesiminde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza’da İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Celal D.’nin kullandığı 34 DF 2672 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü olay yerinde vefat etti

Ters dönen otomobilde sürücü Celal D. ile Güleser E. araç içinde sıkıştı. Sürücü Celal D. olay yerinde hayatını kaybederken Gülseren E. ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası araçtan çıkarıldı. Sıkıştığı otomobilden çıkartılmayı bekleyen Güleser E.’nin çektiği acılar yüzüne yansırken uyumaması için kadını çıkartmaya çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Kadını teselli etmeye çalışan İtfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışma ile kadını sıkıştığı yerden çıkarttı.

Düğünden dönüyorlardı...

Kazada, Ramazan K., Yeşim K., Güleser E. ve Arife D. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’de ki Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Ararştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Kaza yapan otomobilde bulunan kişilerin İstanbul’da bir düğün merasimine katıldıkları ve Ankara’ya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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