Vahşet! Can çekişen ayıyı köpeklere parçalattı!
ARTVİN’in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salan Tanju Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Görüntüler büyük tepki çekti.
Artvin'den gelen görüntüler kan dondurdu. Çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve ayı can çekişirken üzerine köpekleri salan vicdansız adam gözaltına alındı.
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Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı.
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Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.’nin, yavru bir ayıyı vurduğu, ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü. Bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışan yavru ayı, bir süre sonra ölüyor.
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Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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