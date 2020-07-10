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Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! Can Akın Çağlar’ın referansı Gül mü?

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un emekliye ayrılması nedeniyle, Genel Sekreterliğe Can Akın Çağlar getirildi. Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iki numaralı koltuğa oturtulması CHP’yi karıştırdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yapılan atamaya yönelik bomba kulis bilgileri paylaştı.

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Can Akın Çağlar'ın İBB'deki yeni görevi, CHP'yi fena karıştırdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gösterilen tepkinin nedeninin Çağlar’ın sadece AK Parti döneminin bürokratı olması olmadığını, Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu dönemde CHP’li Aykut Erdoğdu’nun kendisini yolsuzlukla suçlayıp, istifasını istemesi olduğunu belirtti.

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atamadan önceden haberi olduğunun söylendiğini ifade eden Selvi, bombayı patlattı. "Çok daha önemli bir kulis var. O da Can Akın Çağlar’ı CHP’ye öneren isimle ilgili." ifadelerini kullanan Selvi, şunları söyledi:

Can Akın Çağlar’ı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önerdiği söyleniyor. CHP’liler, Can Akın Çağlar’ın Ali Babacan’ın ekibinden bilindiğini ancak Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne de Abdullah Gül tarafından getirildiğini ifade ediyorlar. Can Akın Çağlar’ın Beşiktaş yönetimine girmesinde de Beşiktaşlı olan Abdullah Gül’ün referansının etkili olduğu söyleniyor.

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