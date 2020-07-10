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Konya'da dehşet! Yabancı uyruklu şahıs önce sevgilisini sonra kendini öldürdü

KONYA’da akıllara durgunluk veren bir sevgili dehşeti yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tüfekle vurup öldürdükten sonra intihar etti.

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Konya'da sevgili dehşetinde kan aktı.. Yabancı uyruklu şahıs önce sevgilisini sonra kendini öldürdü. 

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Ütücü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raz Muhammed Ahmedi, birlikte yaşadığı Zehra Rahmani (28) ile tartışmaya başladı.

Av tüfeğiyle öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine Raz Muhammed Ahmedi av tüfeği ile önce birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ardından tüfekle kendine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Raz Muhammed Ahmedi ve Zehra Rahmani'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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